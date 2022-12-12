«التضامن» لقناة الحياة: إطلاق منظومة التحول الرقمي ضمن عام المجتمع المدني

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن منظومة التحول الإلكتروني للوزارة تأتي في إطار عام 2022 عام المجتمع المدني، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها وحدة لتسجيل بيانات الجمعيات الأهلية وميزانياتها والخدمات المقدمة من خلالها والفئات المستفيدة منها.

وأوضح «الشيخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القانون رقم 149 لسنة 2019 ألزم الوزارة بإنشاء المنظومة الإلكترونية في إطار التحول الرقمي وتوجه الوزارة له، لافتا إلى أن المرحلة التنفيذية أطلقت في أبريل الماضي واليوم أطلقت جميع خدمات المنصة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن خدمات منظومة التضامن الإلكترونية تضمنت إشهار الجمعيات الجديدة، وخدمات تتعلق بالحصول على تراخيص جمع المال والتبرعات والحصول على تصريح قبول أموال من الخارج، وإنشاء مبادرات، وتسجيل البيانات إلكترونيا.