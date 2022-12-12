«الإصلاح والتنمية» لـ قناة الحياة: حقوق الإنسان من المحاور الأساسية للحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب عقد صالونا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، التي تأتي في إطار محاور الحوار الوطني الأساسية.

إلغاء حالة الطوارئ

ومن جانبه، أوضح النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تقرير عرضه برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت ما تم على مدار السنوات الماضية مثل إلغاء حالة الطوارئ وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

توفير فرص عمل للمفرج عنهم

وأشار عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن لجنة العفو الرئاسي قامت بدور كبير في الفترة الماضية، وأفرج عن عدد كبير من المواطنين بدورها، بالإضافة لاهتمامها بتوفير فرصة عمل للمفرج عنهم.