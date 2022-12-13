حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة.. المجني عليه فشل في بيعها

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلقية اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من أحد الأشخاص، في منطقة مصر القديمة، وذلك بعد أن استمعت لاعترافاتهما حول ارتكابهما للواقعة، باستخدام أسلوب المغافلة.

اعترافات أحد المتهمين في الواقعة

وقال أحد المتهمين، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه وصديقه، شاهدا المجني عليه داخل أحد محال المصوغات، لبيع مشغولاته الذهبية، وعند خروجه من المحل أدركا أنه لم يتم عملية البيع، لذلك قررا أن يغافلاه ويسرقا المشغولات الذهبية وغيرها، في غضون دقائق تمكن اللصان من مغافلة المجني عليه وسرقة المشغولات الذهبية وهاتف محمول وبعض المبالغ المالية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام شخصين بسرقة مشغولاته الذهبية وهاتف محمول وبعض المبالغ المالية التي كانت بحوزته، وعلى الفور تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إلية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.