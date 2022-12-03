الداخلية في 30 يوما: ضبط 42760 قضية تموينية.. وسرقة كهرباء بـ295 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقا، وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن الاقتصادي القضايا التموينية

42760 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط «131» قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت «44109» إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم «5.954.715 جنيه». ضبط «90» قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت «5887009 لتر مواد بترولية».

ضبط «1166» قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول «أرز الشعير» لموسم الحصاد الحالى .. بمضبوطات بلغت « 12950.970 طن أرز شعير"عينى"».

ضبط «33» قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت «510.572 طن أرز أبيض "عينى"» . ضبط «130» قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت «484.402 طن أرز أبيض "عينى"» .

وضبط «25085» قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت «769.100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65.470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ».

ضبط «65» قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت «468.297 طن "دقيق، سكر، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل ، فول"– 13344 عبوة زيت طعام – 9500 عبوة سجائر – 9664 لتر زيت طعام وخل – 255.560 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 مسلى وجبن – 250 بطاقة تموينية ذكية».

ضبط «346» قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها « 406.757 طن "دقيق ، سكر تموينى، أسمدة مدعمة، زيت، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1.420 طن أقماح محلية – 1.975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف».

ضبط «1» قضية فى مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت 20 طن "أسمنت".

ضبط 24 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت 272 طن "أسمنت" – 11.500 طن "حديد تسليح".

كما تم ضبط «14608» قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت «624.860 طن دقيق أبيض"عينى" - 767.826 طن "دقيق، نشا، لحوم، زيت، سكر، ملح طعام، مكرونة، أسماك، أعلاف، أسمدة، قشطة، مصنعات لحوم"– 410168 عبوة سلع غذائية متنوعة – 125100 قطعة سلع غير غذائية – 5750 عبوة مبيدات زراعية ومكملات أعلاف – 198000 بيض مائدة – 300 متر أقمشة.

كما تم ضبط «1081» قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت «261326 عبوة "سجائر"».

قضايا التيار الكهربائى

وتم ضبط «346250» قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها «295.863.135 مليون جنيه».