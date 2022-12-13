أماكن ومنافذ بيع الأرز بسوهاج.. تبدأ من 12 جنيها للكيلو السائب

يعد الأرز سلعة استراتيجية، ومكونا أساسيا بطعام العديد من الأسر، ما يجعل توافره مهما، وقد صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل التموين بسوهاج، لـ«الوطن»، بأن المحافظة تحصل على حاجتها الكافية من الأرز حيث سمحت وزارة التموين بتوريد الأرز من المحافظات المنتجة له، فيتم جلبه بعبوات 10 كيلو و25 كيلو من المحافظات بسعر 12 جنيها للكيلو السائب والذي يباع بمحال الجملة والعطارة.

توفير أرز بسعر 14 جنيها ونصف

وأفاد أيضا وكيل تموين سوهاج بأنه تم جلب 430 طن أرز حر يباع بسعر 14 جنيها ونصف للكيلة بمنافذ الشركة المصرية وبمعارض وزارة التموين بمدينة سوهاج وجرجا، ويمكن لأي مركز أو مدينة طلب أرز حر وسيتم توريد الكميات المطلوبة من الشركة .

تسهيل إجراءات جلب الأرز لسوهاج

فضلا عن الأرز المباع بشركات القطاع الخاص بسعر 15 جنيه للكيلو بكسر لا يتعدى 10% ، موضحا أنه يتم تسهيل إجراءات جلب الأرز للمحافظة لهم تماما وإعطاء أذن جلب الأرز ومخاطبة مديرية التموين بالمحافظة المنتجة لتسهيل الإجراءات أيضا .

560 طن أرز بالتموين

وأضاف "إبراهيم " أن ذلك الأرز الذى توفره المحافظة بالإضافة الأرز على بطاقة التموين لكل مواطن والذى يصل إل 560 طن .

موضحا أن استهلاك المحافظة من 1300 طن الى 1800طن بالشهر فقط ، مما يوضح أن المحافظة ليست ذات إستهلاك عالى للأرز .