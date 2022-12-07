محافظ الشرقية: توريد 60 ألف طن أرز شعير لأماكن التجميع

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد (60236) طنا و(892) كيلو أرز إلى 58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022م مع حظر تصدير الأرز للخارج، وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

تسليم الأرز إلى أماكن التجميع الحكومية

شدد «غراب»، على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير، المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه الهامة اللازمة؛ لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.