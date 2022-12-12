انطلاق أول حوار وطني بالغردقة لتعزيز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الاثنين، انطلاق أول حوار وطني نظمه حزب حماة الوطن، بمشاركة قيادات بالقطاع السياحي والمستثمرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات بالقطاع السياحي والفندقي، لمناقشة تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

30 مليون سائح سنويا في الغردقة

وقال محمد الشناوي، أمين أمانة حزب حماة الوطن بالبحرالأحمر، في كلمته التي ألقاها، إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، والتي تهدف لإقامة حوار بنّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

أهمية الحوار الوطني

ومن جانبه أشار رامي فايز، أمين أمانة الأنشطة السياحية، أن الهدف من الحوار الوطني مناقشة تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى وجود ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل في تاريخها العريق، ووجود كنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة، وتنوع المقومات السياحية على النحو الذي يلبي كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين.

وأكد على توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة، والتي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية.