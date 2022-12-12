انطلاق مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيا بجامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيا على مستوى طلاب كليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2022، في معامل وقاعات كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

الطالب المثالي في جامعة المنوفية

وأشار الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن هدف المسابقة هو تدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث واكتشاف القيادات الشبابية والموهوبين والتي تعد طليعة مجتمعية، وتمهيدا لمشاركة الجامعة في مسابقة إبداع 11 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والمسابقات القمية على مستوى الجامعات.

تفاصيل مسابقة الطالب المثالي في جامعة المنوفية

وأضافت لمياء إبراهيم، أمين الكلية، أن الكلية على أتم استعداد لاستقبال مثل هذه المسابقات بالمعامل والقاعات انطلاقا من دور الجامعة في تقديم أنشطة متميزة لأبنائها الطلاب.

وأضاف محمد خطاب، مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، أن المسابقة تقام على ثلاث مراحل، الأولى الاختبار التحريري على الكمبيوتر، والثانية العرض التقديمي على الداتا شو، والثالثة المقابلة الشخصية للطلاب أمام لجنة التحكيم.

6 طلاب من جامعة المنوفية بالمسابقة

وتشارك كل كلية من كليات جامعة المنوفية بعدد 3 طلاب و3 طالبات، وتكونت لجنة التحكيم بالمسابقة من الدكتورحاتم محمد سيد أحمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إسلام فيض الله، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء صبحي شرف، مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التربية.

وأضافت نسرين عبد الهادي، مدير رعاية الشباب بكلية الحاسبات، أن المسابقة تقام بأحدث معامل وقاعات بالكلية لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل وتمتد حتى انتهاء جميع المشاركين في المسابقة من جميع كليات الجامعة.