القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية يتفقد امتحانات منتصف الترم الأول

قام الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية بمتابعة جولاته التفقدية للجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بالجامعة في برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية كلية الهندسة، وبرنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية الأهلية

تفقد مبارك سير العمل باللجان، وانتظام الطلاب والأساتذة والمراقبين بجامعة المنوفية الأهلية، والاطمئنان لعدم وجود أى مشاكل داخل اللجان وسير العمل بهدوء وانتظام، ومتابعة تطبيق جميع ضوابط وقواعد الامتحانات المنصوص عليها.

كما حرص مبارك على تفقد المنشآت والموقع العام، والتقى بالطلاب وأجاب على استفساراتهم، واطمأن على مدى مطابقة الأسئلة للمحاضرات والسكاشن العملية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

رافق مبارك فى جولته الدكتور إبراهيم هاشم منسق برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، والدكتور تامر غانم منسق برنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

معرض خيري للطلاب في المنوفية

على صعيد آخر، تنظم إدارة رعاية الطلاب بجامعة المنوفية المعرض الخيري الأول للملابس والأحذية والشنط يوم الإثنين القادم 23 نوفمبر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم ، والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة

من جانبها، أشارت سمر الشباسي مدير إدارة التكافل الاجتماعي إلى أن المعرض يعقد بالتعاون مع بنك الكساء المصري وسيتم توزيع منتجاته علي الطلاب المستحقين مجانا.