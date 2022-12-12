«وزيري» يكشف تفاصيل تسليم عملات معدنية أثرية مستردة لـ4 بلدان

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وحدة المنافذ الأثرية ترصد خروج القطع الأثرية بطرق غير شرعية، ويتم القبض على المهربين، موضحًا أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية تم عمل معاينات لبعض القطع التي اشتبهت بها الجمارك والمواني، ويتم عرضها على الوحدات الأثرية المتواجدة طوال الـ 24 ساعة على المنافذ، وإذا تبين أن هذه الآثار مصرية تظل في مصر.

هناك آثار تخص دولا أخرى تتم إعادتها لهم

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن هناك آثارا تخص دولا أخرى تتم إعادتها لهم، وهو ما حدث اليوم، إذ إن مصر وجهت رسالة للعالم كله بأنها كما تهتم بآثارها وتراثها تهتم أيضا بآثار وتراث العالم أجمع، واليوم نُظمت احتفالية كبرى في المتحف المصري بالتحرير، تمت دعوة ممثلي الدول من السعودية والعراق والأردن والصين، لتسليمهم بعض القطع الأثرية الخاصة بدولهم في مراسم جميلة.

133 عملة معدنية سعودية مختلفة الفئات

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ الآثار التي جرى إرجاعها لدولها كانت عبارة عن 133 عملة معدنية سعودية مختلفة الفئات، كلها ترجع لفترات مختلفة من عصر الملك عبدالعزيز آل سعود، أما بالنسبة للعملات الصينية فتم تسليم 33 عملة لممثل السفارة الصينية ترجع لعهد أسرة بينج الصينية، وتسلم وزير السياحة والثقافة والآثار والتراث العراقي 6 عملات معدنية ترجع لعهد الملك فيصل الأول، وتسلم سفير الأردن 4 عملات معدنية منها 3 ترجع لعهد الملك الحسين بن علي.