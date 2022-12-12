«الأعلى للآثار»: تسليم القطع المضبوطة بالمنافذ المصرية لأصحابها يوم تاريخي

يشهد المتحف المصري بالتحرير، مؤتمرا صحفيا لتسليم كل من الأردن، العراق، الصين والسعودية، الآثار التي تم ضبطها في النوافذ المصرية، وذلك بحضور السفير «الأردني والصيني والعراقي»، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام، وصباح عبدالرازق مدير المتحف المصري.

استرداد قطع أثرية

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه ليوم تاريخي تشهده مصر لتسلم فيه 176 قطعة أثرية غير مصرية لكل من الأردن، العراق، الصين والسعودية من ضمنها 133 عملة أثرية للسعودية و4 قطع للأردن و6 للعراق، و33 للصين، وهذه الآثار التي تم ضبطها في النوافذ المصرية.

تعاون بين مصر ودول العالم

وأضاف وزيري، أن هذا الجهد بفضل المسؤولين في المنافذ المصرية التي تعمل ساعة لضبط الآثار التي يتم تهريبها خارج مصر، وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية الممثلة في أمن المواني، ويتم إخطار الوحدات الأثرية بأن هناك قطع يجري تهريبها ويتم فحصها وفي حالة ثبوت أثريتها يتم التحفظ عليها، لافتا إلى أنها لا تقتصر على القطع الأثرية المصرية فقط بل وهناك تعاون مشترك بين مصر ودول العالم.