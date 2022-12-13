9 معلومات عن مشروع تبطين الترع في بني سويف.. تكلفته 2 مليار و415 مليون جنيه

يُعد المشروع القومي لتبطين الترع، أحد المشروعات التي سعت الدولة المصرية من خلاله لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبخاصة في الريف والمتعلقة بري الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الترع والمصارف بالمحافظات، من بينها محافظة بني سويف، حيث تكلفت عملية تبطين الترع بها حتى الآن قرابة مليار ونصف المليار، حيث تصل التكلفة الإجمالية للمشروع عقب الانتهاء منه إلى أكثر من 2 مليار و415 مليون جنيه لتبطين قرابة 885 كيلو ترع في المحافظة.

معلومات عن تبطين الترع في محافظة بني سويف

1ــ الانتهاء من تبطين 593.5 كم ترع في بني سويف بتكلفة مليار و461 مليونا و206 آلاف جنيه.

2 ــ يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتبطينها في بني سويف 885 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونا و384 ألف جنيه.

3 ــ تخدم أعمال تبطين الترع في بني سويف 287 ألفا و229 فدانا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

4 ــ يجرى حاليا تنفيذ تبطين 850 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فدانا باعتمادات تقدر بـ2 مليار و311 مليون جنيه.

5 ــ يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها في مشروع تبطين الترع في محافظة بني سويف حوالي 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه وذلك منذ بداية المشروع وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

تذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ

6ــ توجيهات من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

7ــ لجان للمرور على المجاري المائية والترع من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها.

8 ــ يهدف المشروع القومي لتبطين الترع ضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية دون عوائق ودون إهدار للماء، وتقليل التبخر لتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، إلى جانب أهمية المشروع في توفير المياه وتحقيق العدالة بين الأراضي الزراعية، والحفاظ على البيئة، حيث يقضى على المخلفات التى كانت تتراكم في مجرى الترع وتسبب تراكم الحشرات وتكلف الدولة أموالا طائلة لتطهيرها.

9 ــ كما يمنع تبطين الترع تسريب المياه والرشح في الترع ذات الطبيعة الرملية، ما يساعد على توفير المياه، تماشيا مع سياسات الدولة لإدارة وترشيد الموارد المائية، وتحسين حالة الرى وزيادة إنتاجية ودخل المزارعين.