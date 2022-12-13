زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل بنما

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر سواحل بنما، جنوب أمريكا الوسطى، وقالت جامعة «علوم الجيولوجيا»، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية نتيجة الهزة الأرضية.

مركز الزلزال على بعد 321 كيلومترا من «كويبا»

وأضافت جامعة «علوم الجيولوجيا»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن مركز الزلزال وقع على بعد 321 كيلومترا من «كويبا» أكبر جزيرة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبها، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب بنما الساعة 18:27:34 بتوقيت جرينتش مساء أمس الاثنين «08:27:34 بتوقيت القاهرة».

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10.0 كيلومترات عند 4.8159 درجة شمالا و82.6866 درجة غربا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.