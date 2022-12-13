مصرع فتاة غرقا داخل مزرعة بالبحيرة.. سقطت في بئر

لقيت فتاة مصرعها غرقا داخل مياه بئر لتخزين المياه داخل إحدى المزارع بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل غرق فتاة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة فتاة إثر غرقها داخل بئر لتخزين المياه داخل إحدى المزارع بدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين غرق فتاة تدعى «لميس. م .ع»، 16 عاما، ومقيمة بالمزرعة مع والدها التي يعمل بها.

وبسؤال والد الفتاة، أشار إلى أنه أثناء وقوف المجني عليها بجوار البئر انزلقت قدمها فسقطت بداخل البئر، ما تسبب في غرقها.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الفتاة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.