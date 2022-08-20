مصرع فتاة في المنيا غرقا.. اختل توازنها أثناء غسل الأواني بالترعة

جلست الفتاة صاحبة الـ15 عاما على حافة البحر اليوسفي بمركز ملوي في المنيا، تغسل الأواني المنزلية كعادتها، ليشرد فكرها للحظات قليلة فيختل توازنها لتسقط على إثر ذلك في الماء تصارع الغرق دون أن ينتبه إليها أحد، وتقفد حياتها.

انتشال جثمان الفتاة

لم يستغرق الوقت طويلا حتى انتبه أهالي قرية السواهجة بمركز ملوي إلى غرق الفتاة، إذ طفت جثتها على جانب الترعة ليتمكنوا من انتشال جثمانها، وسط حزن غيم على القرية بكاملها على فراق هذه الفتاة، وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا من الأهالي بانتشال جثمان فتاة، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان الحادث، لتبين تفاصيل الواقعة وأفادت التحريات أن الفتاة سقطت داخل مجرى مائي بالبحر اليوسفي بعد أن اختل توازنها أثناء غسلها الأواني المنزلية.

المباحث الجنائية تتبين حقيقة وجود شبهة جنائية من عدمه

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بنقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى، وندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل يوضح أساب الوفاة، وظروفها وملابساتها، وكلفت المباحث الجنائية بمعاينة مسرح الحادث وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال غرق الفتاة من عدمة.

الاستماع لأهالي القرية

كما استدعت عددا من أهالي القرية لسماع أقوالهم حيال غرق الفتاة، وأمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات.