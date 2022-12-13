نائب وزير الخارجية سابقا: واشنطن يجب أن تسرع لتلحق بالصين في أفريقيا

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن القمة الأمريكية الأفريقية مهمة وستستمر لمدة 3 أيام، وهناك العديد من القضايا على أجندة القمة، مضيفا أن السؤال يدور حول مستوى العلاقات الأمريكية الأفريقية خلال القمة، ولماذا جاءت الصحوة متأخرة، فمنذ 2014 كان رصيد أمريكا حيال القارة الأفريقية في وضع يحتاج إلى دراسة.

نجحت الصين في تثبيت أقدامها داخل القارة الأفريقية

وأوضح «الحفني» في مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن هناك تنافسا في القارة الأفريقية بين الولايات الأمريكية والصين، ويجب أن يتم تناول القضية الأفريقية بمعزل عن الدور الصيني بعد أن نجحت الصين في تثبيت أقدامها داخل القارة الأفريقية على مدار العقدين الماضيين وبعد إنشاء مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي.

مخرجات تتسم بالديمومة

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسرع لتلحق بالصين في أفريقيا، متمنيا أن تكون هناك مخرجات تتسم بالديمومة، ولكن التجارب أثبتت أن التجارب الأمريكية متذبذبة، خاصة مع تغير رئيس الدولة في أمريكا.

التحديات التي توجهها القارة الأفريقية

وأكد أن التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية كبيرة وسيطرحها الرئيس السيسي بشكل واضح أمام القمة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية هي أهم التحديات والمسؤولية الدولية في الفترة الراهنة.