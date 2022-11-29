مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة «الغسالة السبب»

شهدت قرية صلاح العبد التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في البحيرة

تلقى مأمور مركز غرب النوبارية بلاغا من الأهالى يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية، بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية ربة المنزل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل تدعى وفاء السيد السيد عمارة، 32 سنة، مقيمة بقرية صلاح العبد بغرب النوبارية، إثر تعرضها لصعق كهربائي من الغسالة داخل منزلها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.