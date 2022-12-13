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باحثة سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة الأمريكية الإفريقية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:53 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
مارينا أوتاواي باحثة في مركز وودرو الدولي

مارينا أوتاواي باحثة في مركز وودرو الدولي

قالت مارينا أوتاواي، باحثة بمركز وودرو ويلسون الدولي، إنّ الولايات المتحدة تتعاون في عقد شراكة مع القارة الأفريقية بناء على الأهمية الكبيرة والخاصة لأفريقيا، موضحة أنها ليست متأكدة من تحقيق القمة الأمريكية الإفريقية نتائح مبهرة أم لا.

 

الصين وروسيا والإمارات وفرنسا دخلوا في شراكات مباشرة مع أفريقيا

وأضافت «أوتاواي» في لقاء لها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنها لا تعتقد وجود موضوعات خاصة أو محددة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية في القمة، لافتة إلى أنّ الصين وروسيا وفرنسا والإمارات دخلوا في شراكات مع القارة السمراء وقدموا عروضا هائلة.

وأشار الباحثة بمركز وودرو ويلسون الدولي، إلى أنّ الصين أقرت التعاون من خلال البرلمان الصيني مع دولة زيمبابوي، وهناك حقائق ملموسة تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من خلال اللقاءات، ولكن الأمر ليس بذلك الوضوح.

 

جدول أعمال القمة مزدحم ولايركز على موضوعات معينة

وأوضحت الباحثة السياسية، أنّ المشكلة الأساسية في جدول أعمال القمة الأمريكية الإفريقية، أنه لا يركز على موضوع محدد بعينه، ولكنه يركز على شتى الأمور بشكل يؤدي لحالة من التشتت في التركيز، كما أن جدول الأعمال مزدحم بالمقابلات.

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