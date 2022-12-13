باحثة سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة الأمريكية الإفريقية

قالت مارينا أوتاواي، باحثة بمركز وودرو ويلسون الدولي، إنّ الولايات المتحدة تتعاون في عقد شراكة مع القارة الأفريقية بناء على الأهمية الكبيرة والخاصة لأفريقيا، موضحة أنها ليست متأكدة من تحقيق القمة الأمريكية الإفريقية نتائح مبهرة أم لا.

الصين وروسيا والإمارات وفرنسا دخلوا في شراكات مباشرة مع أفريقيا

وأضافت «أوتاواي» في لقاء لها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنها لا تعتقد وجود موضوعات خاصة أو محددة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية في القمة، لافتة إلى أنّ الصين وروسيا وفرنسا والإمارات دخلوا في شراكات مع القارة السمراء وقدموا عروضا هائلة.

وأشار الباحثة بمركز وودرو ويلسون الدولي، إلى أنّ الصين أقرت التعاون من خلال البرلمان الصيني مع دولة زيمبابوي، وهناك حقائق ملموسة تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من خلال اللقاءات، ولكن الأمر ليس بذلك الوضوح.

كثير من الملفات المهمة قد تحقق نتائج ملموسة.. باحثة تشرح وجهة نظرها عن القمة الأمريكية الأفريقية#جيهان_منصور #مارينا_أوتاواي#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/4Pw3RRtsyl — AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 13, 2022

جدول أعمال القمة مزدحم ولايركز على موضوعات معينة

وأوضحت الباحثة السياسية، أنّ المشكلة الأساسية في جدول أعمال القمة الأمريكية الإفريقية، أنه لا يركز على موضوع محدد بعينه، ولكنه يركز على شتى الأمور بشكل يؤدي لحالة من التشتت في التركيز، كما أن جدول الأعمال مزدحم بالمقابلات.