التحقيق مع طالبة استولت على معاش والدها المتوفى في سوهاج

تباشر الجهات المختصة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج التحقيق مع طالبة عشرينية بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، من معاش والدها المتوفى، والزواج عرفيًا لاستمرار الحصول على المعاش.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ «علي م م س» محامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج - ويقيم دائرة مركز سوهاج، بقيام المدعوة «رح م م س» 25 سنة، طالبة جامعية، وتقيم دائرة مركز المراغة، بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق بلغ إجماليها «96.098 - ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيه» عن معاش والدها المُتوفى، وزواجها عرفيًا من «علي ا ا ع» وعدم إبلاغها الهيئة بواقعة الزواج خلال تلك الفترة، واستمرارها في عملية الصرف، مما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المُستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية

وقال مهران محمد، محام، إنه جاء قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، تعاقب بالحبس والغرامة، كل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير قانونية، أو مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتى رد أصول المبالغ المالية.

100 ألف غرامة

وأضاف «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».