اعترافات مستريح سوهاج بنصبه على المواطنين في 5 ملايين جنيه: خدعتهم بتجارة السيارات

«كنت بقولهم إني هدخلهم الفلوس في تجارة العربيات والبطاريات بتاعتها وكنت بديهم فلوس شهرية عشان يسكتوا» هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق التي وجهت له تهمة النصب والاحتيال وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

اعترافات المتهم

تابع المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق قائلا «مبقتش عارف أدفع الفلوس الشهرية وكان لازم أهرب لأن المبلغ اللي خدته منهم مش قليل» وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبلغ 5 ملايين جنيه نتيجة زعمة توظيفهم باعمال التجارة.

تفاصيل البلاغ

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين مقيمون بسوهاج تضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وبعد إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى وإغلاق هاتفه المحمول كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته نشاطاً إحتيالياً من خلال زعم توظيفه اموالهم فى مجال نشاطه التجارى من خلال محل بيع إطارات وبطاريات السيارات الخاص به مقابل حصولهم على أرباح شهرية تم تحرير محضر بالواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عقب المحامي سمير عبد العظيم ، حول العقوبة المنتظرة للمتهم موضحا عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبد العظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».