«شرم الشيخ» تتزين بأشجار عيد الميلاد استعدادا لاستقبال 2023 (صور)

تستعد مدينة شرم الشيخ كل عام بشكل مختلف، لاستقبال احتفالات رأس السنة، إذ تعتبر المدينة من أشهر المدن السياحية على مستوى العالم التي يفضلها السياح لقضاء أعياد الكريسماس، لما تتميز به من طقس معتدل مختلف عن باقي المدن السياحية الأخرى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنّ احتفالات رأس السنة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة خاصة بعد نجاح قمة المناخ، واستقبال 45 ألف مشارك من 192 دولة في المؤتمر، موضحًا أن هناك حجوزات سياحية تخطت الـ70% بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات يوم 25 ديسمبر القادم إلى 100%.

بابا نويل وأشجار عيد الميلاد

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنّ فنادق شرم الشيخ بدأت الاستعداد لهذا الموسم، الذي يعتبر من المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل السياح، وجرى تعليق الأنوار والإضاءات المميزة لاحتفالات الكريسماس، بالإضافة إلى انتشار بابا نويل بأشكال وصور مختلفة أمام الفنادق وداخل الاستقبال احتفالا باقتراب أعياد الميلاد.

وأوضح أنّ الفنادق وضعت أشجار أعياد الميلاد وعلقت الزينة المخصصة للاحتفالات، وهي مناسبة تحتفل بها الفنادق بطرق مختلفة، بهدف إسعاد السياح القادمين للاحتفال بهذه المناسبة.

طرق الاحتفال بالكريسماس

من جانبه، أكد رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أنّ فنادق ومنتجعات شرم الشيخ تحتفل بأعياد الكريسماس بطرق مختلفة، بعض الفنادق تقوم بتنظيم حفلة فنية تشمل فقرات مختلفة داخل الفندق.

وأشار إلي أنّ هناك فنادق تقيم خيمة مخصصة للكريسماس على الشاطئ أو في الجبال، وتقدم العشاء للسياح، وتبدأ الاحتفالات بعد الساعة 12 ليلا، مشيرا إلى أن إدارة سوهو سكوير، أشهر الميادين السياحية تقوم بتنظيم احتفالات طوال شهر ديسمبر للاحتفالات بالكريسماس بمشاركة السياح والأطفال وينظمون مسيرات داخل الميدان توضح طبيعة الاحتفالات.

وتوقع «رزق الله» أنّ تشهد المدينة إقبالًا كبيرًا عن ذي قبل عقب نجاح قمة المناخ وتطوير شرم الشيخ.