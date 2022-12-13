موافقة أوروبية على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ18 مليار يورو في 2023

وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو، خلال العام المقبل، فيما أكدت بعثة التشيك في بروكسل في حسابها على «تويتر»، إن «التشيك تفي بوعدها بمساعدة كييف على الوقوف في وجه روسيا»، مشيرة إلى أن «التكتل الأوروبي ما يزال متحدا»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة التشيكية أن ممثلي الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبرى، والمصادقة على خطة المجر لإعادة الإعمار والاستقرار والاتفاق بشأن الشروط.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قررت تجميد أموال مخصصة للمجر، أمس الاثنين، بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية، كما وافقت على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو، مقابل امتناع السلطات المجرية عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، أبرزها حزمة مساعدات لأوكرانيا.

وفي بولندا، قال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، إن أكثر من 100 جندي أوكراني يخضعون للعلاج في المستشفيات البولندية حتى الآن، بالإضافة لنحو 3 آلاف مدني أوكراني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

تقلص عدد السفن القادمة من أوكرانيا إلى 19

وأعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول عن تقليص أعداد السفن القادمة من أوكرانيا والمحملة بالغذاء خلال أسبوع، من 55 إلى 19 سفينة أسبوعيا منذ سبتمبر الماضي، مشيرا إلى عدم مغادرة أي سفينة للموانئ الأوكرانية بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

خلاف أمريكي إفريقي حول تكتيكات تحقيق السلام

وفي إطار القمة الأمريكية الإفريقية، المقرر انطلاقها في واشنطن، اليوم الثلاثاء، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في إدارة بايدن، تأكيدهم أن القادة الأفارقة والمسؤولين الأمريكيين لديهم وجهات نظر مختلفة حول حل الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى اختلاف الطرفين حول التكتيكات الواجب اتباعها لتحقيق السلام.