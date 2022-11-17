الأمم المتحدة ترحب بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود: ضرورية لخفض أسعار الغذاء

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بموافقة جميع الأطراف في مبادرة حبوب البحر الأسود على تمديدها، حيث قال في بيان نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، اليوم: «أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل الملاحة الآمنة لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا».

جوتيريش: صفقة الحبوب ضرورية لخفض أسعار المواد الغذائية والأسمدة

وأضاف أنّ صفقة الحبوب ضرورية لخفض أسعار المواد الغذائية والأسمدة وتجنّب أزمة غذاء عالمية، ومبادرة حبوب البحر الأسود تواصل إظهار أهمية الدبلوماسية الرصينة في سياق إيجاد حلول متعددة الأطراف، مؤكدا أنّ الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بإزالة العوائق المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا».

من ناحية أخرى، دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي، مجلس محافظي الوكالة على دعم الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جروسي، خلال الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، أنّ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتشرة في أوكرانيا بشكل غير مسبوق، ولم نتمكن فقط من إقامة وجود دائم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ولكننا نساعد أيضا الموظفين الفنيين في المحطة في مواجهة العديد من التحديات المرتبطة بتشغيل أكبر وأضخم محطة للطاقة النووية في أوروبا في زمن الأزمة».

اقتراح منطقة حماية نووية في أوكرانيا

وشدد المدير العام على أنّ الوضع الأصلي الكامن وراء اقتراح منطقة حماية نووية «لم يتغير»، مؤكدا أنّ المحطة ما زالت تشهد انقطاعات متكررة في إمدادات الطاقة الخارجية، ما يهدد باحتمال وقوع حادث نووي كبير، مشيرا إلى أنّ القصف في محيط المحطة النووية ما زال ساريا، وأنّه لا يتم التقيد بالمبادئ الأساسية للسلامة والأمن، وهذا أمر «خطير للغاية».