أوكرانيا تقصف «جورليفكا» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية بـ5 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، بـ 5 قذائف من عيار 152 ملم، مدينة «جورليفكا» الواقعة بجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

قصف أوكراني لقرية «جاجارين» بالمدفعية

كما قصفت القوات الأوكرانية، قرية «جاجارين» باستخدام مدفعية من عيار 152 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الثلوج تحول دون نقل المعدات العسكرية لاستئناف الهجوم المضاد الفعال.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن أجهزة الطوارئ في بلاده تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة بعد الهجمات الروسية، ولا سيما «ميناء أوديسا»، مضيفا في كلمة مصورة: أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن أخرى في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

دبلوماسي روسي: علاقات «موسكو» بـ «لندن» تدهورت في 2018

بدوره، قال سفير «موسكو» لدى بريطانيا أندريه كيلين، إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليس في مصلحة أحد، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية، إن العلاقات بين بلاده وبريطانيا، بدأت في التدهور في 2018 بعد قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال باستخدام «غاز نوفيتشوك».

اقتصاديا، وفي إطار أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد «موسكو»، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني، إن «الاتحاد الأوروبي» قد توصل تقريبا إلى اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وكانت «المفوضية الأوروبية»، اقترحت في 22 نوفمبر الماضي، آلية لتصحيح سوق الطاقة، بتقديم سقف لسعر الغاز بقيمة 275 يورو لكل 1 ميجاوات، حوالي 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.