أسعار الذهب تواصل الانهيار عالميا.. وثبات «عيار 21» محليا يثير الشكوك

استقرت أسعار الذهب عالميا قرب 1780 دولارًا للأوقية، في تداول هادئ بالبورصات العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما فقد ما قرابة 1% من قيمته في جلسات الإثنين.

ويستعد المستثمرون للإعلان عن بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، التي قد تؤثر على التوقعات قريبة المدى بشأن أسعار الفائدة، وسياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر أت تعلن الأربعاء.

تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكي على الذهب

ويتوقع خبراء أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال الأسبوع الحالي، مع استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتحول المستثمرين إلى الحذر.

ومن المقرر أن تتخذ البنوك المركزية الرئيسية في العالم قرارًا بشأن السياسات النقدية لها خلال هذا الأسبوع، وبينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، حال رفع الفائدة الأمريكية.

توقعات أسعار الذهب عالميا

ووصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس 2020، عند تسجيل عند 2074.88 دولار للأوقية، فيما تم التداول عند 1818.60 دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يجري التداول عند 1884.92 دولار للأوقية خلال 12 شهرًا.

سعر الذهب في مصر

ومحلياً، وجه أحد التطبيقات الشهيرة الخاصة بتحديث أسعار الذهب محليا، انتقادا إلى التجار مع تثبيت أسعار الذهب، عيار 21، في ظل استمرار تراجع الأسعار عالميا، ما يثير شكوكاً بشأن عدم الاستجابة للبورصات العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في الأسواق، 1690 جنيها، اليوم الثلاثاء، بينما سجل عيار 24، الأكثر نقاءً، 1931 جنيها للجرام، وتداول عيار 18 عند سعر 1449 جنيها للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 13 ألفا و520 جنيها.