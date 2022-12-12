أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض جديد وانتعاش حركة البيع والشراء

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا جديدًا ما تسبب في انتعاش لحركة البيع والشراء بين المواطنين، كما انتشرت العديد من المبادرات التي تخص «الشبكة» بسبب أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، بدون مصنعية، فقد جاءت كالتالي بحسب عبد الرحمن محمد، صاحب أحد محال المجوهرات، في تصريحات لـ«الوطن»:

- سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1885.71 جنيه للشراء و1931.43 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1650 جنيهًا للشراء، و1690 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1414.29 جنيه للشراء، و1448.57 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 1100 جنيه للشراء، فيما سجل 1126.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل 14150 جنيهًا، بدون مصنعية وضريبة ودمغة.

إقبال على بيع وشراء الذهب

وكشف أنّ سعر الذهب غير الثابت تسبب في قلق المواطنين الذين يمتلكون كميات كبيرة من الذهب، أو الراغبين في شراءه، موضحًا أنّ هناك من يقومون ببيع الذهب بسبب انخفاض أسعاره خلال الأيام الماضية، خوفًا من انخفاضه أكثر، فيما يقوم آخرون بشراء الذهب خوفًا من ارتفاع سعره مجددًا.

توقعات بانخفاض أسعار الذهب

وأشار إلى أنّ هناك توقعات بين تجار الصاغة بانخفاض سعر الذهب في مصر خلال الفترة المُقبلة، لذلك ينصحون المواطنين ببيع الذهب في التوقيت الحالي قبل أن ينخفض سعره مجددًا.

20 جراما أقصى كمية للشبكة

ولفت إلى أنّه هناك إقبالا كبيرا على شراء الذهب القديم أكثر من الجديد بهدف التوفير، فضلًا عن تقليل كميات الشبكة بصورة كبيرة، مؤكدًا أنّه أقصى كمية للشبكة في الوقت الحالي أصبحت 20 جرامًا، والسائد في الوقت الحالي دبلة ومحبس وخاتم، فقط بكمية لا تزيد عن 10 جرامات.