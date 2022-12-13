«الأرصاد الجوية»: أمطار متوقعة على القاهرة وسيناء والسواحل الشمالية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح والأسكندرية ومدينتي السلوم والعلمين مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها، إلى أن الأمطار المتوقعة سوف تمتد اليوم إلى بعض المناطق من محافظة القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظة جنوب سيناء، وستكون بين متوسطة وخفيفة لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

كما حذرت «الأرصاد»، من الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية والرابطة بين المحافظات، حيث تقل الرؤية الافقية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، وفق بيان الأرصاد، فجاءت على مدن الجمهورية المختلفة كما يلي:

- القاهرة 23- 15

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 26- 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.