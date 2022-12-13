درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. طقس بارد ليلا على القاهرة والمحافظات

أكد خبراء الأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 2-3 درجات على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي في درجات الجو العليا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن الطقس سيكون باردا خلال ساعات الليل المتأخرة الصباح الباكر على جميع مدن الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09-14 درجة، فى حي يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية وصولا لشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، وفق بيان الأرصاد، على مدن الجمهورية المختلفة كما يلي:

- القاهرة 23- 15

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 26- 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.