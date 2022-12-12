تحسن حالة الطقس في جنوب سيناء.. والحرارة تحت الصفر على جبل سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، إن الطقس في المدينة تحسن بعد موجة برد شديدة تعرضت لها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الرحلات الجبلية المتوجهة إلى جبل موسى مستمرة ولم تتوقف.

أوضح «العناني» في بيان، أن الأحوال الجوية تحسنت تزامنا مع احتفالات الدير بذكرى استشهاد القديسة كاترين حيث استقبلت المدينة آلاف السياح من مختلف الدول للمشاركة في الاحتفالات.

جبل سانت كاترين 1 تحت الصفر

أكد رئيس اللواء طلعت العناني، أن جبل سانت كاترين سجل درجة حرارة 1 تحت الصفر، جبل موسى سجل اليوم الاثنين 3 درجات مئوية، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت 6 درجات فجر اليوم.

أشار العناني إلى أن الشمس تظهر في سماء المدينة لتمد المواطنين بالدفء طوال النهار، وتنخفض الحرارة مع غروب الشمس وفي ساعات الليل المتأخرة، قائلا: «شهر ديسمبر من الشهور المميزة بالمدينة لأن سانت كاترين تتجمل مع بدء موسم الشتاء».

اعتدال الحرارة في شرم الشيخ ودهب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن هناك تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، ومدن خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء تتميز باعتدال درجة الحرارة طوال النهار وسطوع الشمس باستمرار في السماء، وسجلت مدينة شرم الشيخ صباح اليوم درجة حرارة 17 درجة مئوية، مدينة دهب سجلت درجة حرارة 18 درجة مئوية، مدينة نويبع 16 درجة، مدينة طابا 14 درجة مئوية.

وتابع أن المحافظة استعدت منذ فترة طويلة لاستقبال الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.