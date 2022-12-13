حالة الطقس اليوم بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. وتحذيرات للمواطنين

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد عدة ظواهر والتي من أهمها تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح البيان سقوط أمطار في القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري، حيث تصل نسبة سقوط الأمطار إلى 20% مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الثلاثاء في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ» تتعرض تلك المحافظات إلى سقوط أمطار بنسبة 30% مع تكون الشبورة المائية والغيوم على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح معتدل باقي ساعات النهار.

فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب وشمال الصعيد والبحر الأحمر حيث يسود طقس لطيف في الصباح الباكر لطيف ليلا مشمس وحار باقي ساعات النهار.

طقس اليوم الثلاثاء

فيما جاء طقس اليوم الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية والغيوم وسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم الثلاثاء جاءت كالآتي

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 والصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 26 الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 28، الصغرى 14.