مقرر «القومي للسكان» الأسبق: نزيد 2 مليون فرد سنويا.. ونعمل على خفض المعدل

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إننا كل عام نزيد 2 مليون فرد، وإذ استمر المعدل على هذا الحال سنزيد 16 مليون فرد في عام 2030، مضيفًا أننا نعمل على تقليل هذا المعدل وبالتأكيد ستحدث زيادة سنوية، إذ أن الإنجاب قرار مجتمعي يحدث داخل البيت وليس المستشفى أو المدرسة أو غيره، لذلك لابد من توجيه وتوعية المواطنين.

زيادة أعداد السُكان فقط أمر مؤلم

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التعامل مع ملف السُكان في شكل زيادة الأرقام فقط أمر مؤلم، كما أن التعامل مع السُكان كمورد بشري يحتاج إلى إدارة وعلم، ومصر كان لها دور مؤثر في إدارة ملف السُكان حيث إنها وصلت لمعدلات إنجاب منخفضة للغاية لكن ذلك الملف يحتاج لقيادة وإدارة واستمراراية.

تصاعد معدل المواليد منذ 2005

وأوضح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أنه منذ بداية من عام 2005 بدأ يتصاعد معدل المواليد مرة أخرى، وذلك كان بمثابة مفاجأة لنا ندفع ثمنها الآن، لافتًا إلى أننا بدأنا الدعم السياسي لملف السُكان في الوقت الحالي، ولا نترك مناسبة إلا ويتم ذكر الزيادة السُكانية التي نعاني منها.