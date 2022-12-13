رئيس فنزويلا: إعادة فتح الحدود البرية بالكامل مع كولومبيا يناير المقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ستعيد فتح حدودها البرية بالكامل مع كولومبيا في الأول من يناير المقبل، لتكمل عملية التفاوض التي بدأت في سبتمبر الماضي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين في أمريكا الجنوبية.

الرئيس الفنزويلي: نوفي بتعهداتنا مع الرئيس الكولومبي

وقال مادورو، حسبما نقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، «يمكنني الإعلان أننا سنفتح بالكامل الحدود الغربية لفنزويلا مع كولومبيا لمرور المركبات».

وأضاف مادورو، في بيان له بثته وسائل الإعلام الرسمية، «نعد كل شيء للامتثال لما أعلناه، للوفاء بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لافتتاح الحدود في الأول من يناير».

إغلاق الحدود بين البلدين

وأُغلقت الحدود بين البلدين جزئيا قبل سبع سنوات، وإغلاقها بالكامل قبل ثلاث سنوات عندما قطع مادورو العلاقات الدبلوماسية، بعد أنّ شككت الحكومة الكولومبية السابقة في إعادة انتخابه والتي شككت أيضا في شرعيتها العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.