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رئيس فنزويلا ينشر صور زيارته للأهرامات: نشعر بإعجاب عميق بمصر وشعبها

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سحر المكاوى
06:22 م | السبت 19 نوفمبر 2022
رئيس فنزويلا

رئيس فنزويلا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن سعادته بزيارة مصر ومعالمها الأثرية، على هامش مشاركته في الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ونشر الرئيس الفنزويلي، صور خلال زيارته للأهرامات على هامش قمة المناخ على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، قائلا: «إنني أقدر تضامن الشعب المصري الذي استقبلنا بهذه المودة وكرم الضيافة، لقد أتينا من تلك الأراضي بإعجاب عميق بشعبها وثقافتها ومناظرها الطبيعية الخلابة».

وأجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأسرته، جولة سياحية في مصر، شملت الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير، على هامش مشاركته فى مؤتمر المناخ.

كما توجه الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، إلى المتحف المصري بالتحرير، لزيارة قاعات المتحف المختلفة، خاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون، إذ حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبي.

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بقلم سحر المكاوى