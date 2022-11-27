حكومة فنزويلا توقع اتفاقا مع المعارضة لحماية الشعب

وقعت الحكومة الفنزويلية، مع المعارضة الممثلة في «المنصة الموحدة»، اتفاقًا جزئيًا ثانيًا لحماية الشعب الفنزويلي، أمس السبت، في العاصمة المكسيكية «مكسيكو»، وقالت وكالة الأنباء الفنزويلية الرسمية، أن رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان الفنزويلي»، رئيس وفد التفاوض الحكومة للحوار مع المعارضة، خورخي رودريجز، وقع على الاتفاقية، فيما وقع القيادي بالمعارضة خيراردو بلايدي ممثلا عن «المنصة الموحدة».

"Por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3 mil millones de dólares que fueron robados", así lo dijo el Jefe de la Delegación de Venezuela @jorgerpsuv pic.twitter.com/BVWY4dfywx — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) November 26, 2022

ووقع جميع أعضاء وفدي الحكومة والمعارضة أيضا على الاتفاق الجزئي بحضور وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، وممثل النرويج، الوسيط في المحادثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، داج نيلاندر.

الاتفاق نص على عودة سيطرة الحكومة على جزء من الأصول الأجنبية المجمدة

ونصت الوثيقة، التي وقعتها الحكومة الفنزويلية، والبرنامج الموحد لجزء من المعارضة في العاصمة المكسيكية، على عودة سيطرة الحكومة على جزء من أصولها الأجنبية المجمدة، التي ستستخدم للتمويل الإنساني «حوالي 2.7 مليار دولار».

#EnVideo Jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela, @jorgerpsuv aseguró que el mecanismo del diálogo con los entes ejecutantes de los diferentes proyectos y expertos, independientemente de la ideología política ha funcionado.#PazDiálogoYUnión pic.twitter.com/obE0rT8cL7 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 26, 2022

كما نصت الوثيقة اعتزام الحكومة والمعارضة في فنزويلا، تقديم طلب إلى منظمة «الأمم المتحدة» للحصول على دعم لإنشاء صندوق اتئماني واحد.

رودريجيز: إنقاذ أكثر من 3 مليارات دولار كانت مسروقة

من جانبه، أشار رودريجيز، إلى توقيع اتفاقية تاريخية، كما أشار إلى إنقاذ من خلال هذه الاتفاقية أكثر من 3 مليارات دولار كانت مسروقة. وقدم رئيس الجمعية الوطنية، الشكر لمملكة النرويج والشعب المكسيكي، و«مكسيكو سيتي».

من جانبه، وصف الرئيس نيكولاس مادورو، الاتفاق، بخطوة مهمة بهدف رفاهية فنزويلا، وأكد المسؤول الفنزويلي عبر «توتير»، مواصلة اتخاذ خطوات مفيدة من أجل رفاهية بلاده.

مادورو: سنواصل اتخاذ خطوات مهمة من أجل رفاهية فنزويلا

وأشار مادورو، إلى أن الجهود ستكون موجهة دائما إلى الحوار مع المجتمع الفنزويلي بأسره، وسيتم مواصلة اتخاذ خطوات مهمة من أجل رفاهية فنزويلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي واشنطن،أعرب مسؤول أمريكي، في إفادة صحفية، عن استعداد «واشنطن» لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا، لتشجيع المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة 6 أشهر لشركة «شيفرون» الأمريكية للنفط بإجراء معاملات مع شركة «بتروليوس دي فنزويلا» النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة، بغرض استخراج وتصدير النفط إلى الولايات المتحدة حصرًا.

ولن تحصل «كركاس» على أي أرباح، فيما ستذهب الأرباح إلى سداد مديونيات مترتبة على «بتروليوس دي فنزويلا» لـ«شيفرون»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت «شيفرون» الأمريكية، إن تخفيف العقوبات الأمريكية على كاركاس، يسمح لها بتسويق إنتاج النفط الذي تقوم به في فنزويلا، مضيفا إن الشركة ملتزمة بالحفاظ على وجود بناء ومواصلة دعم برامج الاستثمار الاجتماعي الإنساني.

وأكدت الشركة الأمريكية، أنها ستنشئ أعمالا في فنزويلا ضمن إطار حددته «واشنطن»، وأوضحت «شيفرون»، أن القرار، يعزز الشفافية في قطاع نفط فنزويلا.