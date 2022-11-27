«القاهرة الإخبارية»: أمريكا ترى اتفاق حكومة فنزويلا والمعارضة خطوة مهمة

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الاتفاق الذي وقعته الحكومة في فنزويلا مع المعارضة «خطوة كبيرة ومهمة» في الاتجاه الصحيح، موضحًا أنّ الاتفاق يخفف المعاناة على الشعب الفنزويلي، إذ إنّه يسهم في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كل دول العالم، إضافة إلى تقليص الحصار الذي فرضته واشنطن على فنزويلا واحتياجاتها النفطية.

فنزويلا في حاجة ماسة لهذا الاتفاق

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنّ فنزويلا في حاجة ماسة لهذا الاتفاق لأنّه يُخرجها من أزمتها الاقتصادية، فضلًا عن استفادة مجموعة «شيفرون النفطية» بعد أن أجازت لها الحكومة الأمريكية استئناف نشاطها جزئيًا في التنقيب داخل الحقول الفنزويلية وتسويق منتجاتها بالسوق الأمريكية.

الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حظر النفط

وكانت الحكومة فى فنزويلا والمعارضة وقعتا، أمس، اتفاقًا جزئيًا على صعيد الحماية الاجتماعية في ختام مفاوضات بمكسيكو، وواجهت «فنزويلا» عقوبات أمريكية وأوروبية، من بينها حظر للنفط فرضته الولايات المتحدة الأمريكية لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى ترك منصبه، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.