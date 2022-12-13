خبير سياحي: زيارات الأجانب التجريبية للمتحف المصري الكبير هدفها الترويج

قال الخبير السياحي محمد فاروق، إنه تم البدء بإدراج المتحف المصري الكبير ضمن الزيارات التجريبية مدفوعة القيمة للسياح، من خلال تسجيل إدراة المتحف لبعض الوفود التي بدأت بزيارة المتحف بالفعل، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تستهدف متابعة أعمال التشغيل، والتأكد من أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة من قبل العاملين.

زيارات المتحف الكبير التجريبية للترويج للسياحة

أضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه لم يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لجموع الجمهور بعد، لافتًا إلى أن الزيارات التجريبية تستهدف الدعاية للمتحف من خلال السياح، باتباع منهج «الانتشار الشفوي»، أي الترويج عبر تحدثهم عن ما شاهدوه بالمتحف بعد عودتهم لبلادهم.

الترويج للأماكن السياحية في مصر

أوضح الخبير السياحي، أن وجود الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في كوبنهاجن، في الحدث الذي قامت بتنظيمه السفارة المصرية للترويج للسياحة بمصر، يلقي الضوء على العديد من الأماكن السياحية، التي ستساهم في رواج السياحة في مصر كمكتبة الإسكنددرية ومتحف الحضارات والمتحف المصري الكبير، إذ أن القائمين على هذه المتاحف يبذلون الجهود من خلال تقديم الخدمات الثقافية والفنية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات.