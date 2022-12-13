غرفة السياحة: أسعار برامج العمرة خلال ديسمبر تبدأ من 28 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 15 يوما خلال الشهر الجارى تتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الأسعار جاءت بعد التغير الأخير بأسعار صرف الريال السعودى فضلا عن إرتفاع أسعار تذاكر الطيران.

أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم والتى يبلغ مدتها 10 أيام خلال الشهر الجارى تبدأ من 55 ألف جنيه،مرجعا ذلك إلى الزيادة الكبيرة بأسعار الإقامة بفنادق الـ 5 نجوم القريبة من الحرم المكى والإقبال الكبير على حجز تلك الفنادق من قبل معتمرى العديد من الدول وهو ما أدى لوصول أسعارها لأرقام غير مسبوقة فى تلك الفترة من العام.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الجارى

وأشار إلى أن إقبال المواطنين المصريين على السفرللعمرة خلال الشهر الجارى ما زال متوسطا حتى الآن، موضحا أن أعداد المعتمرين ستبدأ في الزيادة خلال شهر رجب المقبل نهاية شهر يناير 2023، لافتا إلى أن نسب الإقبال على السفر لأداء العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان تكون مرتفعة.

أعداد المواطنين الذين سافروا للعمرة حتى الآن

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن عدد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ نحو 170 ألف معتمر، مشيرا إلى أن تلك الأعداد تعتبر جيدة، خاصة أن موسم العمرة بدأ منذ نحو 75 يوما فقط، موضحا أنه لولا تأشيرات الزيارة بأنواعها والتى سافر من خلالها عشرات الآلاف من المصريين إلى المملكة العربية السعودية لتضاعفت أعداد من ادى العمرة خلال تلك الفترة ولاسيما أن تأشيرة الزيارة تسمح لحاملها باداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن موسم العمرة الحالى انطلق فى شهر أكتوبر الماضي.