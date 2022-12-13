أمريكا: محادثات «صريحة وجوهرية» مع الصين تمهيدا لخطوة أكبر في 2023

وصف مسئول أمريكي كبير، المحادثات التي جرت قبل يومين، بين وفد أمريكي رفيع المستوى ومسئولين صينيين، في بكين، بـ«الصريحة والجوهرية».

زيارة الصين تحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي

نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المسئول الأمريكي، الذي لم تسمه، القول بإن المحادثات تناولت ملفي كوريا الشمالية وأوكرانيا، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكي للصين، تهدف إلى التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مطلع العام المقبل.

من جهتها، أعلنت بكين أن الوفد الأمريكي ناقش سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف تايوان.

وأوضحت بكين أن المحادثات، التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك، ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرجر، ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينج، عقدت يومي الأحد والإثنين الماضيين في مقاطعة خبي الشمالية.

زيارة بلينكن إلى الصين مطلع 2023

تأتي زيارة الوفد الأمريكي بعدما تعهّد الرئيسان الصيني شي جين بينج، والأمريكي جو بايدن، بإصلاح العلاقات خلال بالي في إندونيسيا الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، أفادت الخارجية الأمريكية، بأن الوفد سيحضر لزيارة بلينكن المقررة إلى الصين مطلع 2023، والتي ستكون أول زيارة يجريها وزير خارجية أمريكية، إلى البلاد منذ 4 سنوات.