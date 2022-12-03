الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمعاهدة «نيوستارت» قولا وفعلا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن ملتزمة بمعاهدة «نيوستارت» للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال برايس، في تصريحات حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية اليوم السبت، «إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمعاهدة نيو ستارت قولا وفعلا»، داعيا روسيا إلى إثبات نفس الشيء.

واشنطن مستعدة لإجراء محادثات بشأن معاهدة «نيو ستارت»

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن موسكو أرجأت الاجتماع الذي كان سيستمر أسبوعا بشكل مفاجئ، من جانب واحد، مؤكدا أن أي تلميح لمسؤولية الولايات المتحدة «خاطئ تماما»، لافتًا إلى أن واشنطن ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة «نيو ستارت» النووية.

وكانت الخارجية الروسية قد حملت واشنطن مسؤولية تأجيل المحادثات بسبب ما وصفته بـ«عدائية» الولايات المتحدة، دون أن تحدد موعدا جديدا للاجتماع.