بلينكن يجدد تأكيد واشنطن مساعدة أوكرانيا أمنيا واقتصاديا

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا، ودعمها في مجال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، أن واشنطن تعمل مع حلفائها، من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو، مضيفا «ندعم بقوة أوكرانيا في مواجهة روسيا وفي مجال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية».

واشار إلى أن بولندا وشعبها قاموا بأشياء رائعة تجاه العديد من اللاجئين الأوكرانيين، كما تلعب بولندا دورا رئيسيا في العمل الذي قام به الجميع لمساعدة أوكرانيا.

وتابع: «إن التحالف في الناتو لن يكون أقوى مما هو عليه الآن ، ونعمل معا لتقوية الناتو في الوقت الذي نمضي فيه قدما لتعزيز قدراته الدفاعية وتنفيذ المفهوم الاستراتيجي الذي اتفقنا عليه جميعا».

وفي سياق آخر، اتهمت أوكرانيا، روسيا باستهداف محطة نووية لتوليد الكهرباء، واحتجاز اثنين من موظفيها فيما هرع الأوكرانيون لإصلاح منازلهم في أعقاب الغارة التي ضربت منطقة خاركيف وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

وأكدت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية، اقتحام الجيش الروسي لمقر إدارة البرامج الاجتماعية التي تديرها الدولة، مضيفة أنه تم احتجاز رئيس القسم ونائبه من قبل القوات الروسية.