أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء.. الطماطم بـ6 جنيهات

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم حيث اختلفت الأنواع المتوفرة ما بين البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والملوخية، ويتابع المواطنون الأسعار بشكل يومي لمعرفة الأسعار، وشراء احتياجات المنزل.

وتقدم «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر، وفق جولة تقوم بها يوميا وفي سوق العبور وفق موقعه الإلكتروني الرسمي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، واختلف سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، واختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا، كما سجل سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني له حيث سجل سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات، واختلف سعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه، وسجل سعر كيلو البسلة بين 11 و15 جنيها، كما جاء سعر كيلو البامية بسعر يتراوح بين 16 و20 جنيها.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، اختلف سعر الفلفل الحراق البلدي بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

وسجل سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، سجل سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.