أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء.. الخيار بـ3 جنيهات

أجرت «الوطن»، جولة صباحية في سوق حدائق القبة، وبعض الأسواق الأخرى، لمعرفة أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، وذلك وفق اهتمام المواطنين، حيث تمد الخضروات، الجسم بالفيتامينات.

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني له وفي الأسواق المحلية، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور، اختلفت أسعار الخضروات على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و5 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

واختلف سعر كيلو البسلة بين 11 و15 جنيها.

كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الحراق البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البسلة بين 18 و20 جنيها.

واختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي بين 10 و12 جنيهًا، والألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.