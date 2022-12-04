استشاري صحة إنجابية: نسبة من السيدات تخشى استخدام وسائل تنظيم الأسرة

قال الدكتور مجدي خالد، استشاري الصحة الإنجابية، إنّ رفع الوعي المجتمعي جزءً مهمًا من كفاءة أي برنامج خاص بتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أنّ الدراسات والأبحاث تبين وجود نسبة من السيدات خائفات من استخدام وسائل منع الحمل باستمرار، لافتًا إلى أنّ هذا المحور غاية في الخطورة، ويجب توضيح المعلومة للأُسر وليس المرأة فقط، لأن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الزوج والزوجة، وبالتالي فإن رفع الوعي المجتمعي أمرًا في غاية الأهمية.

مفهموم الصحة الإنجابية

وأضاف استشاري الصحة الإنجابية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أننا جزءً من دعم برنامج «حقك تنظمي»، ولابد من التحرك سريعًا لرفع الوعي المجتمعي سواء بالحملات أو الإعلام وكل طرق التواصل، موضحًا أنّ الصحة الإنجابية مفهومًا شاملًا لفترات العمر من أول الإنجاب حتى تصل السيدة إلى مرحلة ما بعد الإنجاب.

أهمية حملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة

وأشار إلى أنّ الصحة الإنجابية تحمل توعية بكل الأمور المتعلقة بها، مثل الحمل والولادة في التوقيتات المناسبة، وأهمية المباعدة بين الولادة والأخرى، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا أهمية وصول حملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة إلى المواطنين بلغتهم، فضلًا عن قدرة تلك الحملات في الوصول إلى المناطق التي يقل فيها استخدام وسائل منع الحمل أو التي تنتشر فيها معلومات مغلوطة في ذلك الصدد.