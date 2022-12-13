سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

وصل سعر صرف اليورو في بعض البنوك إلى 26 جنيها، بفارق بسيط مقارنة بأمس، الذي ثبت سعره عند حاجز الـ25 جنيها، وذلك وفقا لما ذكرته المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال التعاملات الصباحية.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبعض البنوك الأخرى اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 26 جنيها للشراء، و26.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 25.87 جنيه للشراء، 25.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 25.87 جنيه للشراء، و25.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 25.91 جنيه للشراء، و26.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 25.94 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

- وسجل سعر العملة الاوروبية في بنك HSBC اليوم نحو 25.89 جنيه للشراء، و26.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 25.96 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

- سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك المصرف المتحد اليوم نحو، 25.88 جنيه للشراء و26.04 جنيه للبيع.