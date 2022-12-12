سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

نشرت المواقع الرسمية للبنوك تفاصيل سعر اليورو اليوم والعملات الاخرى، حيث أشارت إلى ارتفاع سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال التعاملات الصباحية.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبعض البنوك الأخرى.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 25.87 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 25.78 جنيه للشراء، 25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 25.78 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- سجل سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو، 25.86 جنيه للشراء، و25.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني QNB سجل 25.82 جنيه للشراء، و25.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

- وسجل سعر العملة الاوروبية في بنك HSBC اليوم نحو 25.78 جنيه للشراء، و825.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB

- بنك الاستثمار العربي AIB نحو 25.69 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول، 25.75 جنيه للشراء و25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

- وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، اليوم نحو 25.76 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

- سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر اليوم نحو 25.79 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف الدولي AIB

- في المصرف الدولي AIB، سجل نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.