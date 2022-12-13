غرفة السياحة: اليابان والصين تبدآن تسيير رحلات سياحية للأقصر خلال 2023

قال ثروت عجمى، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة باليابان والصين والهند، ستبدأ فى تسيير رحلاتها إلى الأقصر خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن العديد من تلك الشركات، طلبت بالفعل حجز فنادق لإقامة سائحيها خلال الشهر المقبل، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر العائمة والثابتة خلال النصف الثانى من شهر يناير المقبل، ستتخطى حاجز 95%، وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

إجازات منتصف العام الدراسى

أضاف عجمي لـ«الوطن»، أن النصف الثانى من شهر يناير المقبل، يشهد توافد أعداد جيدة من سياح دول أسبانيا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا ودول جنوب شرق آسيا إلى الأقصر، إضافة إلى السياح المصريين الذين يفضلون قضاء جزء من إجازة منتصف العام الدراسى بمدن الصعيد السياحية، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة بدأت من الآن في تسويق برامج زيارة الأقصر للمصريين، خلال إجازات منتصف العام الدراسى.

نسب الإشغال بفنادق الأقصر

أشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر خلال الـ10 أيام الأولى من الشهر الجارى متوسطة، مؤكدا أن تلك النسب تعتبر طبيعية فى مثل تلك الفترة من العام، موضحا أن نسب الإشغال ستبدأ فى الارتفاع خلال إجازات أعياد الكريسماس نهاية الشهر الجاري، وإجازات رأس السنة الميلادية بداية عام 2023، موضحا أن نسب إشغال فنادق الأقصر خلال تلك الفترة ستتجاوز 90%.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، أن أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الأسبوع الجارى، بلغت نحو 80 فندقا عائما، لافتا إلى أن أعدادها ستتجاوز حاجز 120 فندقا خلال الكريسماس ورأس السنة، بسبب زيادة الطلب من السياح على الإقامة بالفنادق العائمة خلال تلك الإجازات.