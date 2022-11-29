غرفة السياحة: ارتفاع كبير في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام المقبل

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحجوزات الحالية والمستقبلية التي أبرمتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكالات السياحة الأجنبية، تشير إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال العام المقبل، لافتا إلى أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 سيتجاوز عدد السياح الذين زاروها خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا «13.1 مليون سائح».

زيادة الطلب على زيارة مصر

وأضاف لـ «الوطن»، أن هناك زيادة في أعداد الطلبات التي تلقتها الفنادق وشركات السياحة المصرية من وكالات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات إلى مصر خلال العام المقبل، موضحا أن العام المقبل سيشهد توافد أعداد كبيرة من السياح العرب لزيارة المدن السياحية المصرية.

جودة المنتج السياحي المصري

وأرجع ثروت، زيادة الطلبات على زيارة المقصد السياحي المصري خلال العام المقبل، إلى العديد من الأسباب لعل أهمها رغبة ملايين السياح في السفر بعد أن منعتهم ظروف جائحة كورونا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى جودة المنتج السياحي المصري وقلة سعره مقارنة بالخدمات المقدمة، وتابع: «أحد أهم الأسباب التي دعت السياح الأجانب لزيارة مصر تتمثل في عودة الحياة بمصر لطبيعتها المعتادة في ظل استمرار العديد من الدول في فرض قيود على القدوم إليها بسبب فيروس كورونا».

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية في غرفة شركات السياحة أن العام المقبل سيشهد تعافى القطاع السياحي المصري بشكل تام بعد انتهاء أزمة كورونا، لافتا إلى أنه بالرغم من أن العام الجاري شهد قدوم أعداد جيدة من السياح لزيارة مصر إلا أن هناك العديد من الدول لم ترسل سياح إلى مصر حتى الآن، مشددا على أن تلك الدول ستبدأ في تسيير رحلات سياحية إلى مصر بداية من العام المقبل.