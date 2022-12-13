21 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية.. تشمل قاذفات نووية

أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، حسبما أعلنت تايبيه اليوم الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

الطائرات تشمل 18 قاذفة من طراز «إتش-6» ذات القدرات النووية

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي في ظل تهديد من إمكانية تعرّضها لهجوم من الصين التي ترى الجزيرة جزءا من أراضيها وتتعهّد ضمها وإن كان عسكريا، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

من جهتها، كثفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم الثلاثاء أن 21 طائرة دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي «أديز» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز «إتش-6» ذات القدرات النووية.

من النادر إرسال الصين أكثر من خمس قاذفات «إتش-6»

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، أن ههذا يمثل حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات «إتش-6» منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في سبتمبر 2020.

ويأتي التحرك الصيني بعدما فرضت بكين حظرا على واردات تايوانية الأسبوع الماضي، حيث تعد «إتش-6» قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية.

ومن النادر أن ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات «إتش-6» في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.