تايوان: تحليق مقاتلتين صينيتين فوق الجزيرة

قالت «تايبيه»، إن مقاتلتين صينيتين حلقتا فوق «جزيرة تايوان» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية، أعلنت في 17 سبتمبر الماضي، رصد 20 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، في تصريحات للصحفيين، إن في حين يمكن للجيش الصيني، شن هجوم بسهولة على تايوان بالقنابل والصواريخ، فإن السيطرة الفعلية على الجزيرة ستكون مهمة عسكرية صعبة للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية

مساعدات عسكرية أمريكية لـ«تايبيه» بـ 10 مليارات دولار

وأمس الأول الجمعة، أقر «مجلس النواب» الأمريكي مشروع قانون نص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لـ«تايبيه» بـ 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية،إن «بكين» تعارض بشدة إدراج بند في ميزانية الدفاع الأمريكية نص على تقديم مساعدة عسكرية لـ«جزيرة تايوان» بنحو 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 1 سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية التايواني، «جوزيف وو»، إن «بكين» أن الصين تستعد لعمل عسكري ضد «تايبيه»

القمة «العربية الصينية»: الدول العربية ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة

وفي وقت سابق، جددت القمة «العربية الصينية» التي استضافتها العاصمة السعودية «الرياض» في بيان ختامي مشترك تحت عنوان: «إعلان الرياض»، التأكيد على على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ورفض «استقلال تايوان»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

كما أكدت القمة «العربية الصينية»، على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود «بكين» في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.