الصين تسجل 2315 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، 2315 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، بينها 2270 إصابة محلية العدوى و45 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 367 ألف و627 حالة

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إلى عدم تسجيل البلاد أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، مضيفة في تقرير يومي، أن البر الرئيس سجل 5364 إصابة بالفيروس بدون أعراض.

وتابعت اللجنة الصينية قائلة، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي، ارتفع إلى 367 ألف و627 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 5 آلاف و235 حالة وفاة.